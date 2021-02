Montauban : Exposition « L’art du Kirigami » à la Maison du Crieur

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La Maison du Crieur accueille les œuvres de papier d’Hélène Schwartz, du jeudi 04 au dimanche 28 février 2021.

Diplômée de l’école des Beaux-arts de Toulouse, Mme Schwartz vit et travaille en Tarn-et- Garonne. Ses créations sont inspirées de l’art du kirigami, nom japonais de l’art du coupage de papier (mot composé de kiru – couper – et de kami – papier).

Elle imagine, découpe et monte des sujets 3D en papier. Elle développe son activité de créations en papier avec des jeux (paper toys), des cartes animées (pop-up) des suspensions et des mobiles, des marionnettes, des scénettes et des kirigami de toutes sortes.

De ses nombreux voyages au pays du soleil levant, elle apprend à alléger ses œuvres et à se concentrer sur la simplicité et la lisibilité de ses créations. Elle réalise également des modèles pour des magazines jeunesse (Wakou, Peppa Pig, Toboclic et Mobiclic entre autre) et anime régulièrement des ateliers pour les jeunes dans le département.

Informations pratiques :

Maison du Crieur (2, rue Gillaque – 82000 MONTAUBAN)

Entrée libre et gratuite du mardi au samedi de 11h à18h

Renseignements : 05 63 20 50 36