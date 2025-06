« De Buenos Aires à Rio » : Un Voyage Musical Inédit avec Henri Demarquette et Philippe Mouratoglou le mardi 8 juillet 2025 à 21h00 à l’Auditorium Saint-Pierre des Cuisines !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Toulouse, prolongez l’envoûtement du tango et des rythmes latins ! Le Festival de Toulouse vous convie à un concert inédit et spécialement créé pour l’occasion : « De Buenos Aires à Rio », avec le violoncelliste Henri Demarquette et le guitariste Philippe Mouratoglou. Rendez-vous à l’Auditorium Saint-Pierre des Cuisines le mardi 8 juillet 2025 à 21h00 pour un voyage musical au cœur de l’Amérique du Sud.

Cet événement exceptionnel est une opportunité unique de découvrir les sonorités riches et passionnées du continent sud-américain, interprétées par deux musiciens d’exception. Henri Demarquette, l’un des plus grands violoncellistes français actuels, et Philippe Mouratoglou, guitariste à la carrière internationale, unissent leurs talents pour une exploration musicale sans frontières.

Le duo célébrera les multiples facettes des musiques sud-américaines, naviguant avec brio entre la modernité et la tradition. De la profondeur mélancolique de Piazzolla à l’énergie entraînante de Gnattali, en passant par les mélodies intemporelles de Carlos Gardel, le Toulousain dont on commémore les 90 ans de la disparition. Ce concert est un hommage vibrant à l’héritage hispanique qui a façonné ces musiques de passion.

Laissez-vous transporter par la virtuosité du violoncelle d’Henri Demarquette et la délicatesse de la guitare de Philippe Mouratoglou, pour un voyage sonore qui promet d’être à la fois émouvant et enivrant. Un concert créé spécialement pour le Festival de Toulouse, qui s’inscrit comme un magnifique prolongement de l’esprit du festival Tangopostale.

Infos Pratiques :

Date : mardi 8 juillet 2025 à 21h00

Lieu : Auditorium Saint-Pierre des Cuisines de Toulouse

Tarifs :

de 16,65€ à 24,50€

Réservations :

Festival de Toulouse