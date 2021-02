Montauban : Découvrez le Musée Ingres Bourdelle en ligne

Partager Facebook

Officiellement fermé au public comme tous les autres établissements culturels, le Musée Ingres Bourdelle continue son activité en coulisses. Et propose ses collections en ligne.

En attendant la réouverture, le Musée Ingres Bourdelle propose de découvrir ou redécouvrir en images ses riches collections grâce aux nouvelles ressources numériques mises en ligne sur son site internet.

Plus de 35 000 œuvres d’art à contempler sur le catalogue en ligne : les œuvres d’Ingres et de Bourdelle et aussi des collections plus confidentielles comme des objets archéologiques, de la

faïencerie montalbanaise ou encore des objets orientaux : https://museeingresbourdelle.com/collections.

Durant ces derniers mois, les équipes du musée Ingres Bourdelle ont conçu et mis en ligne différentes ressources, à la fois ludiques et pédagogiques. Des outils numériques à utiliser à la maison, à l’école ou pour le travail. Pénétrez dans les sous-sols du musée en suivant une visite virtuelle de la salle du Prince Noir, explorez les sculptures de Bourdelle grâce aux modèles 3D, découvrez les collections en vous amusant grâce aux jeux en ligne ou encore apprenez tout des techniques et outils employés par Ingres à travers différents films.

Les enseignants peuvent également utiliser depuis leurs salles de classes les outils créés spécifiquement pour eux par le service pédagogique du musée.

Plus d’informations sur https://museeingresbourdelle.com/ressources-en-ligne.

Et pour les amateurs d’anecdotes sur les œuvres, les artistes ou sur la ville de Montauban, direction la page facebook du MIB sur laquelle sont publiés plusieurs fois dans la semaine du contenu passionnant et des actualités sur les collections ! https://www.facebook.com/museeingresbourdelle/