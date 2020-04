Milan Presse lance un kit pour expliquer l’épidémie aux enfants

Partager Facebook

En donnant accès libre à la plateforme, 1jour1actu, la semaine dernière avec le podcast « Allo 1jour1actu », Milan lance à présent le kit 1jour1question pour accompagner parents et enseignants, avec un outil pédagogique complet, pour expliquer l’épidémie aux enfants.

Ce kit est composé de 5 épisodes de la célèbre série 1jour1question, co-produite par Milan presse et France Télévisions, associés à des fiches pédagogiques pour chaque épisode.

Ces 5 épisodes répondent avec des mots simples, et les dessins attachants de Jacques Azam, à toutes les questions que se posent les enfants. Ils fournissent des réponses claires et adaptées, pour tout leur expliquer et les rassurer.

Pour aller plus loin, Milan presse a créé 5 fiches pédagogiques, associées à chacun des épisodes. Elles proposent des activités à la fois ludiques et variées, qui incitent les enfants à regarder attentivement les épisodes, pour bien les comprendre.

Grâce à ces fiches, les enfants exercent leur capacité à repérer des indices, organiser l’information, se familiariser avec de nouveaux mots, restituer l’information à l’écrit et par le dessin.

Un véritable programme d’éducation aux médias, qui permet de lutter efficacement contre le flot de rumeurs qui circulent !

Le kit 1jour1question est destiné aux enseignants de cycle 3, mais peut aussi être utilisé par les parents, pour répondre aux questions des enfants et encourager leur esprit critique.

Milan presse lance un kit ludique, pour les enfants de 8 à 12 ans, en accès libre sur : https://www.1jour1actu.com/monde/expliquer-epidemie-enfants