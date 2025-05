Philippine Delaire : « Grandir sans être Adulte » à La Cabane de Toulouse !

Partager Facebook

Toulouse, préparez-vous pour une soirée d’humour pétillante et pleine d’énergie ! Philippine Delaire débarque à La Cabane de Toulouse le vendredi 6 juin 2025 à 20h30 pour un spectacle qui promet rires, réflexions et bonne humeur communicative.

Connue pour ses personnages hauts en couleur qui ont fait son succès sur les réseaux sociaux, Philippine Delaire monte sur scène pour vous parler avec malice et sincérité de thèmes universels. Elle aborde la famille et ses propres réticences à en fonder une, le temps qui passe inexorablement, et ce fameux talent qu’il faut acquérir pour être grand sans pour autant devenir un adulte.

Avec une énergie folle et communicative, Philippine Delaire vous embarque dans son univers. Son spectacle est un véritable rayon de soleil, où elle partage ses observations avec une lucidité désarmante et une autodérision contagieuse.

À travers ses sketchs, elle vous invite à vous poser une question simple mais profonde : et vous, que diriez-vous à l’enfant que vous étiez ?

Ne manquez pas cette humoriste solaire qui saura vous faire rire aux éclats tout en vous invitant à une douce introspection. Une soirée feel-good garantie à La Cabane !

Infos Pratiques :

Date : vendredi 6 juin 2025 à 20h30

Lieu : La Cabane, Toulouse

Tarifs : 36€

Réservations :

BOX OFFICE – 05 34 31 10 00

box.fr