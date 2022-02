Média : La Haute-Garonne repart en live !

Partager Facebook

Les émissions« La Haute Garonne part en live » sont de retour pour aller à la rencontre des activités du département. Première émission le 15 février depuis la station de ski du Mourtis.

En soutien de l’activité touristique et économique du département, La Haute Garonne souhaite donner la parole aux acteurs du tourisme. Dans ce cadre, Haute-Garonne Tourisme organise 12 émissions « Facebook Live » tout au long de l’année. La Première émission aura lieu le 15 février depuis la station de ski du Mourtis. Puis direction L’Isle en Dodon, Rieux-Volvestre, Le musée de la résistance de Toulouse, Grenade, Laréole, Revel, Montréjeau, Saint-Bertrand de Comminges, Aurignac, Martres-Tolosane pour finir le 13 décembre 2022 à Luchon-Superbagnères.

Didier Cujives, Président de Haute-Garonne Tourisme, nous explique : « Cette action s’inscrit dans la mission qui incombe à Haute-Garonne Tourisme : être au plus près des acteurs touristiques, faire connaître l’offre départementale au plus grand nombre et poursuivre notre innovation. Les Réseaux Sociaux sont de formidables outils de communication et d’interaction. Notre présence et notre audience digitale (près de 15 millions de vues sur les Réseaux Sociaux en 2021) n’est plus à démentir. C’est pourquoi j’ai souhaité engager cette campagne promotionnelle par le biais de 12 émissions « Facebook Lives » diffusées en direct, depuis 12 sites majeurs de notre département, au cœur des racines de nos territoires… Avec « La Haute-Garonne part en Live », vivez la Haute-Garonne autrement ! »

La première émission de « Haute-Garonne part en Live », c’est Mardi 15 février à 13H30, en direct de la station de ski du Mourtis

Pour en savoir plus : https://www.hautegaronnetourisme.com/la-haute-garonne-repart-en-live/