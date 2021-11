McFly & Carlito en spectacle au printemps 2022 à Toulouse

Partager Facebook

C’est le 25 mars 2022 que les youtubeurs stars McFly et Carlito seront sur la scène du Bikini, près de Toulouse.

Difficile de vous présenter deux artistes stars depuis quelques années sur Youtube. Leurs vidéos ont conquis tout un public dépassant les 10 millions de vues presque à chaque fois. De nombreux artistes les ont rejoints sur leur vidéo de Gad Elmaleh à Pierre Niney en passant par Patrick Bruel, Michael Youn ou encore le Président de la République, Emmanuel Macron et les toulousains BigFlo & Oli.

Les humoristes rajoutent une corde à leur arc : un spectacle. « 15 ans après s’être rencontrés au lycée sur fond de concurrence musicale (Mcfly guitariste de métal et Carlito batteur de punk), et quelques années de vidéos sur Dailymotion, notre rêve de remonter sur scène pour rencontrer notre public que l’on ne voit que virtuellement depuis tant d’années se réalise enfin. On vous prépare un show puissant avec une énergie rock, de la sueur, des jeux de mots de mauvaise facture, et bien sur de nombreuses surprises » nous explique McFly & Carlito.

A Toulouse, on espère voir BigFlo & Oli, qui sont derrières avec Golden Child, ou encore Berywam. Rendez-vous le 25 mars 2022!



Réservations : www.bleucitron.net