14e édition du Toulouse Game Show ce week-end !

60 000 visiteurs attendus, plus de 250 stands, des invités….la 14e édition du Toulouse Game Show ou TGS prend place au Mett les 27 et 28 novembre pour notre plus grand bonheur !

Le TGS Toulouse est depuis ses débuts « Le » rendez-vous toulousain de la pop culture. Après deux années d’arrêt forcé suite au Covid, le festival signe donc un retour pour une 14e édition avec une belle programmation , des invités de renom, une belle enceinte pour recevoir les 63 000 visiteurs attendus sur deux jours. Pour la première fois, on aura rendez-vous au MEETT samedi et dimanche.

Cette année encore, le salon se veut familial et les visiteurs pourront déambuler dans les ruelles du Meet à la rencontre des exposants professionnels et associatifs . Au programme jeux vidéo (démonstration, tournois, bornes d’arcade), quiz, conférences, expositions, rencontres avec des artistes (auteurs, dessinateurs, acteurs, chanteurs) ainsi que des spectacles permanents sur scènes, Cosplay, Concerts, Ateliers, et bien d’autres activités…

On retrouvera parmi les invités, Tom Felton (Harry Potter), Kevin McNally (Pirate des Caraibes, Supernatural..), Ross Marquand (Crane rouge dans avengers), David Nykl (Stargate Atlantis ou encore Arrow), Davy Mourier (La Petite Mort), les youtubeurs Poisson Fécond, Ed Lauton, le Dok mais aussi Dina, BriceBbrice, Xylia ou encore Xavier Dorison (Undertaker, le Chateau des animaux..) et tant d’autres à découvrir sur deux jours.

Plus d’infos : https://tgs-toulouse.fr