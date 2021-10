Mathieu JUSSAUME jusqu’en 2024 avec le TO XIII

Le centre international Français, issu du centre de formation Olympien, Mathieu JUSSAUME prolonge son aventure avec le Toulouse Olympique pour les trois prochaines saisons.

Pensionnaire du centre de formation depuis 2017 et intégré dans l’effectif professionnel Olympien deux ans plus tard, Mathieu a su confirmer les espoirs qui étaient placés en lui en 2021. Il a disputé tous les matchs en maintenant un très haut niveau, a terminé meilleur marqueur de l’effectif cette saison (14 essais en 15 rencontres) et s’est offert le luxe d’être élu meilleur joueur de la finale avec un doublé.

Sollicité par Sylvain HOULES depuis la saison 2019, Mathieu compte, malgré son jeune âge, plus d’une trentaine de matchs en Championship. Il découvrira donc la Super League avec son club formateur et les dirigeants Toulousains se réjouissent de pouvoir compter sur lui jusqu’en 2024 au moins !