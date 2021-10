The French Dispatch, La Fracture, Barbaque, Lui…Que voir au cinéma cette semaine ?

Belle semaine de sorties au cinéma avec The French Dispatch, La Fracture, Barbaque, Lui, Pig ou encore Last Night in Soho.



The French Dispatch de Wes Anderson avec Timothée Chalamet, Léa Seydoux, Bill Murray

The French Dispatch met en scène un recueil d’histoires tirées du dernier numéro d’un magazine américain publié dans une ville française fictive du 20e siècle.

La Fracture de Catherine Corsini avec Valeria Bruni Tedeschi, Marina Foïs, Pio Marmai

Raf et Julie, un couple au bord de la rupture, se retrouvent dans un service d’Urgences proche de l’asphyxie le soir d’une manifestation parisienne des Gilets Jaunes.

Barbaque de Fabrice Eboué avec Nicolas Lumbreras, Fabrice Eboué, Victor Meutelet

Vincent et Sophie sont bouchers. Leur commerce, tout comme leur couple, est en crise. Mais leur vie va basculer le jour où Vincent tue accidentellement un vegan militant qui a saccagé leur boutique… Pour se débarrasser du corps, il en fait un jambon que sa femme va vendre par mégarde.

Lui de Guillaume Canet avec Guillaume Canet, Virginie Efira, Mathieu Kassovitz

Un compositeur en mal d’inspiration, qui vient de quitter femme et enfants, pense trouver refuge dans une vieille maison à flanc de falaise, sur une île bretonne déserte. Dans ce lieu étrange et isolé, il ne va trouver qu’un piano désaccordé et des visiteurs bien décidés à ne pas le laisser en paix.

Pig de Michael Sarnoski avec Nicolas Cage, Alex Wolff, Cassandra Violet

Un chasseur de truffes vit en ermite dans la nature sauvage de l’Oregon, quand l’enlèvement de sa truie truffière le pousse à retourner vers la civilisation à Portland où il devra faire face aux démons de son passé.

Last Night in Soho de Edgar Wright avec Thomasin McKenzie, Anya Taylor-Joy, Matt Smith (XI)

LAST NIGHT IN SOHO met en scène l’histoire d’une jeune femme passionnée de mode et de design qui parvient mystérieusement à retourner dans les années 60 où elle rencontre son idole, une éblouissante jeune star montante.