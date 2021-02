Match amical : Dragons Catalans – Toulouse Olympique programmé à Brutus

Partager Facebook

Le samedi 13 mars 2021, le Toulouse Olympique XIII fera face aux Dragons Catalans au stade Gilbert Brutus de Perpignan lors d’une rencontre de préparation à la nouvelle saison. L’heure du coup d’envoi doit encore être définie.

Après les matchs amicaux joués à Blagnac en 2017, à Perpignan en 2019 et à Carcassonne en 2020, les deux fleurons du XIII français se retrouveront donc de nouveau dans la préfecture des Pyrénées-Orientales pour une ultime répétition en conditions réelles, avant de retrouver la compétition quelques semaines plus tard (le 27 mars pour les Dracs, le 2 avril pour les Olympiens.

Pour pallier au huis-clos forcé, une solution de retransmission en direct est actuellement à l’étude du côté du club Sang et Or. Plus d’informations là-dessus seront communiquées prochainement.

Le 13 mars fera donc date dans le calendrier des hommes de Sylvain HOULES : ils feront enfin leur retour sur les terrains, plus d’un an après avoir pris part à leur dernier match.