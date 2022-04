Marion Tharaud, élue présidente d’Occitanie Films

Partager Facebook

La productrice toulousaine Marion Tharaud a été élue présidente d’Occitanie Films.

Occitanie Films, association soutenue par la Région Occitanie et la Direction régionale des affaires culturelles Occitanie, s’est réunie en Assemblée générale le 21 mars afin de désigner la nouvelle présidente de son Conseil d’administration et son bureau. Marion Tharaud, productrice et distributrice a été élue présidente pour une durée de 3 ans.

Composé de professionnels, de représentants de la Région et de l’Etat, le rôle de l’agence Occitanie Films est de promouvoir le territoire d’Occitanie pour l’accueil de tournage, valoriser la filière professionnelle, diffuser les films liés au territoire et promouvoir et structurer l’éducation aux images en région.

Née à Toulouse, Marion Tharaud a passé ses 25 premières années à Montpellier, où elle a toujours conservé un fort ancrage. Travaillant au sein de la société de production et distribution Haut et Court depuis 2002, Marion Tharaud fait également partie des fondatrices du Deuxième regard puis du collectif 50 / 50.

Son expérience dans la distribution, sa parfaite connaissance de tout l’écosystème et de ses acteurs, son fort désir de soutenir la filière cinéma et audiovisuelle en Occitanie, seront un atout pour la profession et pour l’équipe d’Occitanie films, dirigée par Karim Ghiyati.