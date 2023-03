Le chanteur HK en concert au Bikini

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Ce vendredi 10 mars , le chanteur HK sera en concert au Bikini.

Le chanteur HK veut continuer à Danser encore, comme sa chanson qui a voyagé partout en France et par-delà nos frontières avec plus de 8 Millions de vues. Une mélodie contagieuse, une irrévérence joyeuse, une irrépressible envie de se se retrouver, de semer et de s’aimer, de sourire et de danser…

À l’automne 2020, après plusieurs mois de confinement et alors qu’HK et ses musicien-nes s’apprêtaient à vivre une année de tournée à travers la France avec leur nouvel album Petite Terre, le second confinement les a relégués au rang de « non-essentiels ». HK a alors écrit la chanson « Danser encore », ode à la joie de vivre et au lien entre les gens, qui allait très vite faire le tour du monde avec des centaines de reprises et de flashmobs. A l’été 2021, la chanson paraît sur un EP éponyme, tandis qu’HK présente au festival Off d’Avignon son nouveau spectacle de théâtre social et musical : « La fin du Moi, le début Nous ». Un spectacle drôle et éclairant, incisif et touchant dans lequel trois personnages nous interpellent et nous font revivre les cinq dernières années sociales et politiques qu’a traversé notre pays.

Il sera en tournée avec ses ami-e-s musicien-nes dans toute la France en 2023, pour des concerts aux allures de bals populaires, dans les grandes salles des grandes villes, sur les places de petits villages, dans des fermes paysannes… Heureux de danser à contre-courant, aimant comme il le dit en chanson : « faire preuve d’irrévérence, mais toujours avec élégance ». Avec en point d’orgue un concert exceptionnel à l’Olympia le 14 novembre !

Retrouvez les en concert le vendredi 10 mars à 20h au Bikini à Toulouse.

Plus d’infos : https://lebikini.com/2023/03/10/hk