Manu Payet de retour à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Ce 4 mai, Manu Payet présentera son nouveau spectacle Emmanuel 2 au Casino Barrière Toulouse.

Et si on reprenait là où on l’avait quitté ? Au petit matin, ivre, endormi sur le canapé avec le chien… 3 ans après son dernier spectacle, Emmanuel, Manu Payet revient, papa et boomer, sans tabac et sans gluten vous raconter sa suite, Emmanuel 2. L’occasion de voir l’humoriste, nommé aux Molières 2023, sur la scène du Casino Barrière Toulouse le 4 mai prochain.

Infos et réservations : https://www.casinosbarriere.com/fr/toulouse/spectacles-et-animations