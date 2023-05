Le Bus Figaro, un spectacle Itinérant pour l’Opéra National du Capitole

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’Opéra National du Capitole part sur les routes avec le Bus Figaro autour du Barbier de Séville, entre le 9 mai et le 10 juin.

À partir du Barbier de Séville, l’Opéra national du Capitole a créé un opéra de poche d’une heure, en français : Le Bus Figaro. Après une première tournée la saison dernière qui a réjoui des milliers d’écoliers et adultes également, cet opéra itinérant repartira sur les routes du 9 mai au 10 juin, à travers toute la région Midi-Pyrénées.

Avec une trentaine de nouvelles représentions scolaires et plusieurs soirées ouvertes à tous, Le Bus Figaro fera découvrir la brillante folie du Barbier de Séville à son public, en mettant en avant le contexte historique et culturel de l’époque de la pièce et de l’opéra et leur place particulière dans l’histoire littéraire et musicale.

Ce projet, réalisé en étroit partenariat avec l’Académie de Toulouse et les Directions des Services Départementaux de l’Éducation Nationale des huit départements de Midi-Pyrénées, s’inscrit dans une réelle diffusion territoriale de l’art lyrique, avec les forces artistiques et techniques de l’Opéra national du Capitole qui se déplaceront dans une quarantaine de villes et villages.

Pour connaitre la programmation : www.opera.toulouse.fr