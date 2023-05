Un peu du Hellfest à Toulouse !

Partager Facebook

Ce jeudi 4 mai, le festival Hellfest s’invite pour un Warm-Up au bikini avec Pogo Car Crash Control, Betraying the Martyrs et Krav Boca.

Rendez-vous désormais incontournable de « l’expérience » Hellfest, le Warm-Up Tour, véritable Tour de France des salles de concerts repart sur la route. L’occasion de débuter les festivités et de fédérer la communauté de fans autour de concerts et d’animations dans l’ambiance du Hellfest !

Cette année, place à la nouvelle scène française qui écrase tout sur son passage et que le public du festival a pu apprécier sur l’édition 2022, avec POGO CAR CRASH CONTROL, BETRAYING THE MARTYRS et KRAV BOCA. Aucun doute que 2023, s’annonce encore plus violent sur scène et dans le Pit !

Rendez-vous au Bikini ce jeudi 4 mai !