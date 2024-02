Partager Facebook

Le Théâtre du Grand Rond et Toulouseblog vous offrent des places pour le spectacle « Eponges » ce samedi 3 février.

Depuis le 25 janvier, et jusqu’au 3 février, le collectif Le Baril s’est installé au Grand Rond avec sa nouvelle création Éponges .Les comédiennes du spectacle ont une vie marquée par le service : fille d’assistante maternelle et fille de restaurateur. Voilà la genèse de cet Éponges qui explore les mondes de celles et ceux qui épongent. Une table, un bureau… Des patients à la chaîne… De celles et ceux qui travaillent pour d’autres, sourient et font bonne figure, toute la journée. Parfois, toute la nuit. Qui se mettent de côté, pour être au service de l’humain. Jusqu’à parfois s’oublier. Quand l’éponge ne peut plus absorber, il se passe quoi ? Du théâtre documenté comme on l’aime !

Invitations : Le Théâtre du Grand Rond invite des lecteurs de Toulouseblog.fr pour assister à la représentation du samedi 3 février à 21h. Pour gagner, téléphonez vite au 05 61 62 14 85 et donnez comme code « Toulouseblog.fr ». Attention les messages laissés sur le répondeur ne seront pas pris en compte.

Réservations et programmation sur www.grand-rond.org