« Mamzel Bou, concert sans Gluten » au Grand Rond

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les 10 et 11 mars, Marlène Bouniort présentera le spectacle « Mamzel Bou, concert sans Gluten » au Théâtre du Grand Rond de Toulouse.

Comédienne-chanteuse multirécidiviste et femme-orchestre nouvelle génération, la cheffe Bou vous propose une cuisine hétéroclite de notes et de mots concoctée en direct : jazz funky, comptines sauce Camille ou Philippe Katerine, gouaille du cru, maloya gourmand, raga bengali, ragtime à point, le tout sur Looper à l’ancienne avec ses flûtes, clavier, percussions, polyphonies…Une dégustation en libre-service de reprises ou recettes originales à travers de savoureux menus variés, poétiques, humoristiques et exotiques.

Mamzel Bou se balade de petites en grandes salles, de concerts en appartement jusqu’aux festivals de grande renommée comme Détours de chant ou Musicalarue. Une voix unique, un concert sans gluten léger, original, drôle et rafraîchissant, idéal pour l’apéritif : régalez l’âme avant les papilles ! Joyeux appétit.

Mamzel Bou, concert sans gluten

Mardi 10 et mercredi 11 mars 2020

Théâtre Grand Rond Toulouse

tel : 05 61 62 14 85