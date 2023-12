Mahaut en spectacle à Toulouse ce mercredi !

Partager Facebook

Chroniqueuse sur France Inter et passionnée de politique, Mahaut débarque sur scène avec un personnage haut en couleur. Dans sa bio on peut lire, qu’elle « a obtenu son bac écriture inclusive, spé féminisme, option queerness. Scorpion ascendant connasse, elle passe en revue l’actualité avec un humour acerbe et engagé. Après avoir hanté les rues de Paris à la recherche d’afters pendant une décennie, c’est avec son cynisme pailleté qu’elle vous apprendra à mener une vie de château low cost, car les APL ont baissé pour tout le monde. »

Tout un programme réjouissant à découvrir sur la scène du Flashback Café ce mercredi !

Mahaut – Drama Queen

Mercredi 20 décembre I 20H30

Flashback Café (31 000 TOULOUSE)

Billetterie : festik.net