Magma en concert en 2020 à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le groupe Magma fêtera ses 50 ans lors d’un concert à la Halle aux Grains de toulouse le samedi 7 mars 2020.

Groupes et modes passent, certains restent et durent. Très au-delà du simple spasme musical et de l’effet de mode, Magma s’est imposé dès 1970 avec une musique libérée des connivences et des clichés. Une musique violente, virtuose et sans pareille. Fondé par le batteur et chanteur Christian Vander, le groupe se démarque très vite de ses contemporains avec une polyrythmie puissante et implacable. Accompagné de grands noms de la musique contemporaine, Vander reste un formateur de talent à l’image d’un Miles Davis.

Depuis la re-formation du groupe en 1996, 5 nouveaux albums et DVD de concerts ont été publiés, tous les précédents albums réédités au format vinyle; les tournées s’enchaînent à travers le monde et le public est au rendez-vous, toujours plus nombreux et toujours plus jeune !

Pour son 50e anniversaire, MAGMA revient avec un nouvel opus intitulés « ZESS », enregistré avec la participation de l’Orchestre Philharmonique de Prague.

Magma en concert

Le 7 mars 2020

La Halle aux Grains

Toulouse

Réservations : www.box.fr