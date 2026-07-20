Le calendrier 2026-2027 du FENIX Toulouse Handball est tombé : à vos agendas !

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Les supporters toulousains peuvent d’ores et déjà cocher les dates dans leur calendrier ! La Ligue Nationale de Handball vient de dévoiler le programme officiel de la saison 2026-2027 de la Daikin StarLigue. Une nouvelle campagne qui s’annonce palpitante pour le FENIX Toulouse Handball, d’autant plus qu’elle sera marquée par une évolution historique de la formule du championnat. Tour d’horizon des grandes échéances qui attendent les hommes de Danijel Andjelkovic.

Une saison historique sous le signe des Playoffs

Cette saison 2026-2027 inaugure une toute nouvelle ère pour le handball français. Pour la première fois de son histoire, la Daikin StarLigue adopte un format de compétition inédit, conçu pour offrir un suspense haletant jusqu’à la dernière seconde.

Si la saison régulière conserve son format classique de 30 journées disputées par les 16 clubs de l’élite, la fin de saison s’annonce spectaculaire :

La course au titre : Le graal ne sera plus attribué à l’issue de la saison régulière. La conquête du titre de Champion de France se jouera désormais lors de playoffs explosifs réunissant les 4 premiers du classement, avec une grande finale événementielle.

La bataille pour l’Europe : Les équipes classées de la 5ème à la 8ème place ne seront pas en reste. Elles disputeront leurs propres playoffs, avec à la clé un ticket d’or pour une qualification européenne !

Cette nouvelle formule promet une intensité renforcée à tous les étages du championnat. Le FENIX, qui a l’ambition assumée de jouer les premiers rôles, sait ce qu’il lui reste à faire pour prolonger sa saison au printemps !

Les dates à retenir pour la rentrée du FENIX

L’aventure débutera sur la route pour les Toulousains. Le FENIX lancera sa saison début septembre lors d’un déplacement chez l’un des promus du championnat :

J1 : Face à Saran, le week-end du 4, 5 ou 6 septembre.

Les retrouvailles avec le chaudron du Palais des Sports de Compans-Caffarelli se feront dès la semaine suivante pour la première affiche à domicile :

J2 : Réception de Caen, le week-end du 11, 12 ou 13 septembre.

La saison régulière à domicile se clôturera en beauté au mois de mai, avec la réception de Nîmes (J29) prévue le 12, 13, 14 ou 15 mai.

Les affiches de gala au Palais des Sports

Comme chaque année, le public toulousain attend avec impatience la venue des cadors du championnat. Préparez-vous, car de véritables chocs se profilent sur le parquet de la Ville rose :

💥 Montpellier (J11) : Le classique derby du sud aura lieu le 20, 21 ou 22 novembre .

💥 Nantes (J17) : La réception du « H » est programmée le 12, 13 ou 14 février .

💥 Paris (J27) : Le choc face à l’armada du PSG enflammera le Palais des Sports le 23, 24 ou 25 avril.

Le FENIX Toulouse Handball donne d’ores et déjà rendez-vous à l’ensemble de ses partenaires, de ses abonnés et de ses fidèles supporters pour vibrer ensemble lors de cette saison « nouvelle génération » qui s’annonce passionnante !