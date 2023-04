L’un des Opéras cultes de Verdi à Toulouse

Partager Facebook

A partir de ce 21 avril et pour huit représentations, La Traviata de Verdi sera joué sur la scène du Théâtre du Capitole de Toulouse. Et exceptionnellement sur écran géant place du Capitole le 29 avril.

C’est un événement. Ce vendredi débute pour plusieurs représentations l’un des opéras les plus bouleversants de Verdi « La traviata » adapté de Alexadre Dumas Fils et sa Dame aux Camélias. Un Opéra en trois actes sous la direction de Michele Spotti et la mise en scène de Pierre Rambert. Sur scène, deux Italiennes brillent en alternance dans le rôle de Violetta : Zuzana Marková et Claudia Pavone incarnent La Traviata ou « la Dévoyée », l’un des personnages les plus bouleversants de Verdi.

Sur écran géant place du Capitole

La Mairie de Toulouse retransmettra sur un écran géant deux temps forts de la vie sportive toulousaine le samedi 29 avril place du Capitole : la ½ finale de la coupe d’Europe de Rugby à 15h et la finale de la coupe de France de football à 21h.

Dans ces conditions, et pour garantir votre plus grand confort, la représentation de La Traviata sera à 18h au lieu de 20h.

Cette représentation de La Traviata sera aussi diffusée en direct de la scène du Théâtre sur l’écran géant Place du Capitole !

Pour en savoir plus : opera.toulouse.fr