Louane à Toulouse : son nouvel album « Solo » et un concert événement au Zénith en 2026

Avec son nouveau projet « Solo », Louane franchit une étape charnière de sa carrière. On oublie les complexes de l’adolescence : l’artiste s’affirme aujourd’hui avec une maturité désarmante, embrassant ses émotions sans filtre et sans peur du risque.

Après 11 ans de succès, la chanteuse ne se repose pas sur ses acquis. Elle livre une œuvre placée sous le signe de l’expérimentation et d’une liberté créative totale. Soutenue par son entourage mais portée par sa propre force de conviction, elle se réinvente et explore de nouvelles sonorités pour mieux exprimer son individualité.

« Solo » n’est pas qu’un album, c’est une ascension sans filet, une célébration de toutes les facettes d’une Louane plus authentique et audacieuse que jamais.

Infos pratiques : Louane au Zénith de Toulouse

Initialement prévu en mai 2025, le concert de Louane dans la ville rose a été reporté pour s’inscrire dans sa grande tournée des Zéniths. Voici ce qu’il faut savoir pour ne pas manquer ce rendez-vous :