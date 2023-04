Lord Esperanza présente son nouvel album à Toulouse cet Automne

Partager Facebook

Lord Esperanza est de retour avec une tournée et un arrête au Rex de Toulouse le 7 octobre prochain pour y présenter son nouveau projet.

À 26 ans, Lord Esperanza s’attache à multiplier les expériences pour affiner son propos. Bénéficiant d’un riche héritage culturel, l’artiste nous fait voyager sur ses premiers projets entre tirades introspectives, révoltes altermondialistes et pointes d’égocentrisme…

Sa discographie prend forme dès 2017, avec la sortie de son premier album Drapeau Noir et son titre éponyme certifié aujourd’hui single d’or. Plusieurs EPs et projets à l’instar de Polaroid et INTERNET ont suivi, mais ce n’est qu’en 2019 que l’artiste dévoile son second album Drapeau Blanc co-réalisé avec Majeur Mineur

De jeune rappeur hypersensible à chanteur décomplexé, la voie de Lord Esperanza était déjà tracée. Cette année, l’artiste achève sa métamorphose dans les 15 titres de son troisième album Phoenix, exutoire mélodique complet et ambitieux co-réalisé avec Nino Vella (Rouquine).

Rendez-vous au mois d’octobre pour le découvrir sur la scène du Rex de Toulouse.

