Kodes en concert à Toulouse

Le rappeur Kodes sera en concert au Rex de Toulouse ce vendredi soir !

Ancienne moitié du duo Mafia Spartiate avec 2zé, le rappeur d’Evry Kodes fait maintenant route en solo. Lancé par sa série de freestyles « Méchant » alors encore membre du collectif 7Binks aux côtés de Koba LaD et Bolémvn entre autres, il sort son premier album « Avoir & Etre » avec la participation de Zola et Leto. Il est de retour avec un nouveau projet.

NO CAP Vol.1 marque un tournant dans la carrière de Kodes, à tous les niveaux. C’est à partir de la fin de la conception de son 1er album Avoir et être qu’il réalise qu’avec l’exposition, il doit se professionnaliser. Et il nous livre un projet où le diamant brut commence à être taillé !

Pour fêter NO CAP Vol.1, Kodes sera en concert au Rex Toulouse ce vendredi 28 avril.

Infos : http://www.lerextoulouse.com/