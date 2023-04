En 2024, Thomas Ngijol de retour à Toulouse

Partager Facebook

Thomas Ngijol sera de retour à Toulouse, au Casino Barrière, le 10 janvier 2024 avec son seul en scène « L’Oeil du Tigre ».

Après six mois au ThéâtreDejazet à Paris, une tournée de plus de 40 dates à travers la France en 2022 – 2023 et deux Olympia à guichets fermés en décembre dernier, Thomas Ngijol revient pour un dernier round de son spectacle « L’Oeil du Tigre » à Toulouse début 2024.

Acteur et humoriste, il s’est illustré au cinéma, à travers plusieurs longs-métrages et comédies, sur scène et plus récemment à la télévision avec son émission pour Canal + « Selon Thomas », deux saisons, une série de sketchs qui analysent la société et ses travers, avec finesse et subtilité.

Réservations : www.box.fr