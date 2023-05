L’Orchestre National du Capitole lève le voile sur la saison 2023-24

Partager Facebook

L’Orchestre National du Capitole dévoile le programme sur sa saison 2023-2024 avec un casting 5 étoiles, des chefs-d’oeuvres, des nouveautés et l’arrivée prochaine de Tarmo Peltokoski.

L’Orchestre National du Capitole prépare la saison prochaine avec toujours le même attachement à la musique et à la découverte. Entre des chefs-d’œuvre programmés, des grands chefs et artistes invités, la saison 2023-2024 semble être celle du succès à venir. Celle aussi d’un changement avec l’arrivée prochaine de Tarmo Peltokoski, Directeur musical désigné en 2024-2025 et pleinement Directeur musical à compter de 2025-2026.

L’arrivée prochaine de Tarmo Peltokoski

TARMO PELTOKOSKI (CP)

Une saison qui annonce une grande nouveauté avec l’arrivée du directeur Musical Tarmo Peltokoski pour 2024-2025. « L’arrivée prochaine de Tarmo Peltokoski, nouveau Directeur musical, renforcera le lien, si fort, entre notre Orchestre et le public, toujours plus nombreux. Ce jeune prodige aura notamment pour mission de faire rayonner notre Orchestre national du Capitole bien au-delà de la métropole, dans la continuité des grands chefs qui ont fait l’histoire de cette institution toulousaine, à laquelle nous sommes si attachés » annonce le Maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc. Il aura à coeur de mener une saison passionnante. « Avec une programmation artistique riche de nombreux chefs-d’œuvre, faisant une large place aux plus grands artistes du moment et avec l’arrivée prochaine d’un nouveau Directeur musical, Tarmo Peltokoski, l’Orchestre national du Capitole sera une fois de plus le garant des valeurs d’excellence et d’ouverture qui font sa réputation à Toulouse, et son rayonnement en France et à l’étranger. » annonce Francis Grass président de l’Etablissement public du Capitole, au sein duquel l’ONCT est à présent.

Pour l’équipe de l’Orchestre, c’est un véritablement événement que son arrivée. Il faut dire qu’il y a eu un coup de foudre. « Les briques de la Halle aux grains résonnent encore de la 5e Symphonie de Chostakovitch donnée par Tarmo Peltokoski à la tête de l’Orchestre en octobre dernier. Un concert d’une rare puissance émotionnelle. Le coup de foudre que nous espérions tous, que nous attendions, sans trop savoir à quel moment il allait frapper, sans en connaître l’intensité. Quelques semaines plus tard, l’annonce était faite : Tarmo Peltokoski succédera bientôt à Tugan Sokhiev «pour le plus grand bonheur des Toulousains » expliquent de concert Jean-Baptiste Fra, délégué général de l’ONCT, et Claire Rosert de Melin, Directrice générale des Etablissement public du Capitole.

Un joli casting

Cette saison sera donc le trait d’union entre deux pages d’histoire. Celle, merveilleuse, écrite avec Tugan Sokhiev ces quatorze dernières années, et celle à venir avec Tarmo Peltokoski qui prendra ses fonctions de Directeur musical désigné en 2024-2025 et pleinement Directeur musical à compter de 2025-2026.

Kazuki Yamada, crédit Marco Borggreve (CP)

L’orchestre travaille avec des artistes renommés comme Tugan Sokhiev (évidemment !), Kazuki Yamada, Joseph Swensen, Bertrand Chamayou, Robert Trevino, Maria Jaoao Pires, Renaud Capuçon, Hervé Niquet et Emilie Rose Bry, et tant d’autres. Cette saison sera aussi celle de nombreux débuts à Toulouse pour quelques artistes tout à fait remarquables, tels que Nathalie Stutzmann, Petr Popelka, Anja Bihlmaier, Ton Koopman, Ariane Matiakh ou encore Roberto González-Monjas. De belles rencontres en perspective !

Les temps forts

Un casting 5 étoiles pour des chefs d’oeuvre du répertoire tels le Requiem de Mozart, la 5e Symphonie de Beethoven ou encore la 4e Symphonie de Brahms, mais également de défendre quelques œuvres plus rarement jouées comme la 4e Symphonie de Carl Nielsen, Les sept paroles du Christ en croix de César Franck ou encore le Concerto pour alto de Béla Bartók.

Mais ce n’est pas tout. Ce sont aussi des concerts pour toute la famille à partir de 5 ans, un cinéconcert en partenariat avec la Cinémathèque, un hommage symphonique au regretté et injustement méconnu Allain Leprest, le Tour d’orchestre(s) à bicyclette avec le génial et inclassable Dylan Corlay, les ConcertsFantaisie avec Jean-François Zygel, les Happy Hour …et tant de nouveautés pour cette saison 2023/2024.

Alors poussez la porte de la Halle aux Grains pour partager un programme exceptionnel de l’Orchestre Nationale du Capitole Toulouse.

Informations et Réservations en ligne sur onct.toulouse.fr