Chilla, KT Gorique, Yffa…nouvelle soirée Les Pépites au Metronum

Le Metronum Toulouse s’associe avec Bajo El Mar pour une nouvelle soirée Les Pépites ce mercredi 17 mai. Au programme : Chilla, KT Gorique et la toulousaine Yffa.

Fleuron d’une nouvelle génération de rappeuses aussi à l’aise sur de la trap que du r’n’b, Chilla revient avec un second album riche en influences et en featurings prestigieux.Il y a trois ans, CHILLA offrait avec MŪN un joli bol d’air frais au rap français, un disque osant les allers-retours entre la trap et le R&B, la vulnérabilité et l’intransigeance, la mélancolie et la luminosité d’une mélodie qui accroche l’oreille. La facilité aurait été de spéculer sur un son, un savoir-faire, quitte à virer à la caricature. Chilla est de retour avec EGO, un disque riche en humeurs contrastées, né d’une longue période de création (une centaine de morceaux ont été enregistrés), de projets en tout genre (« AHOO », par exemple, cet hymne aux 6 millions de vues composé aux côtés de la fine fleur du rap au féminin) et de remises en question.

À ses côtés, ne manquez pas la suissesse KT Gorique, révélation du tremplin Nouvelle école (Netflix) au style puissant et hybride. La musique a toujours été son échappatoire et son moyen d’expression. Le reggae et la musique africaine ont toujours influencé son rap. KT a choisi d’adopter un son hybride jusqu’à lui coller à la peau. Elle a élaboré une fusion unique mêlant reggae et Hip Hop moderne, en y ajoutant des touches de musique africaine, de grosses mélodies jouées par d’imposantes guitares. KT a choisi d’adopter un son hybride jusqu’à lui coller à la peau.

La toulousaine Yffa ouvrira quant à elle ces Pépites du Metronum 100 % rap féminin, 100 % Badass. Son univers, teinté de rap, de soul et de musique électronique où la tendresse du chant côtoie l’explosivité du flow. Pas de frontières pour cette jeune artiste émergente qui multiplie les concerts et les projets collaboratifs à l’image de l’EP Poison, sortie le 25 janvier dernier sur le label Omakase en featuring avec Dangerous Method.

