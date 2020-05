Lonepsi, un nouvel EP de sept titres.

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Après un passage remarqué le 15 février dernier au Metronum de Toulouse, Lonepsi a dévoilé son EP de sept titres « Toutes les nuits du monde » le 22 mai dernier. Découvrez le clip « Je ne sais pas danser ».

Cet EP de sept titres est une totale réussite pour le rappeur. Toujours dans son univers personnel, le projet nous embarque encore plus loin avec des titres puissants comme « Incendie » ou « Je ne sais pas danser ». Un artiste qu’on a eu la chance de rencontrer en février dernier : https://www.toulouseblog.fr/interview-lonepsi-lecriture-au-corps/

On espère un nouveau passage de Lonepsi dans la ville rose très rapidement pour continuer de suivre un projet unique.

En attendant, on découvre le clip « Je ne sais pas danser » et on partage cette artiste incroyable.