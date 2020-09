L’Odyssud Blagnac ouvre sa saison ce mardi avec « Plan B »

Partager Facebook

Du 22 au 24 septembre, le toulousain Aurélien Bory ouvre la saison de l’Odyssud Blagnac avec « Plan B » , un spectacle visuel incroyable.

Six acrobates en costard apparaissent et disparaissent sur un plateau de théâtre pas comme les autres : le plancher s’y incline jusqu’à devenir vertical, des trappes s’ouvrent, des balles de jonglage surgissent des tiroirs, se multiplient, font naître des sons, et retombent comme par magie dans les mains des jongleurs. Créée en 2003, cette pièce emblématique de la Compagnie 111 remporte un succès mondial avec un culot rafraîchissant, une virtuosité spectaculaire, des effets visuels insolites et beaucoup d’humour ! Tenter d’échapper à la gravité est l’impossible plan B… L’un des plus beaux spectacles du toulousain Aurélien Bory, figure de proue internationale du théâtre visuel.

Plan B

Du 22 au 24 septembre 2020

Odyssud Blagnac

Plus d’informations sur la saison 2020-2021 : https://www.toulouseblog.fr/lodyssud-blagnac-devoile-sa-programmation-2020-2021/