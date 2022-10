Liqui Moly StarLigue : Le FENIX Toulouse trop juste à Aix 

Partager Facebook

Lors de la 6e journée de Liqui Moly StarLigue, Aix s’en est sorti d’un poil face au FENIX Toulouse Handball (26-25).

Le FENIX n’y arrive pas à l’extérieur. Et, pourtant, ce vendredi 21 octobre, c’était possible. Dans un match âpre où le combat a pris le dessus, les toulousains se sont inclinés d’un petit but. Les aixois devaient se relancer par une victoire, et, ils ont répondu présent pour cette affiche de Championnat.

Pourtant la rencontre semblait aller dans le sens des toulousains. Avec 6 buts d’avance à la mi-temps (8-14), et au regarde de la physionomie de la rencontre, un écart intéressant. Sauf que les locaux ont fait parler leurs tripes pour revenir et égaliser à 10 minutes de la fin (21-21). Toulouse marque le pas, et Aix maitrise le money time pour s’imposer (26-25).

Avec ce résultat, Toulouse pointe désormais à la 9e place avec six points après 6 journées. Prochain rendez-vous avec la réception de Sélestat le 27 octobre : https://www.toulouseblog.fr/concours-gagnez-vos-places-pour-fenix-toulouse-selestat/