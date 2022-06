Liqui Moly Starligue : Le FENIX Toulouse termine sur une défaite

Partager Facebook

Pour finir sa saison de Championnat, le FENIX Toulouse s’est lourdement incliné à Nantes (32-18).

On savait le sprint final compliqué pour les toulousains. Ce fut le cas jusqu’à cette dernière journée. Nantes a confirmé sa deuxième place en dominant de bout en bout le FENIX (32-18). Faut dire que la saison fut longue et après Paris, finir par le H fut un Everest dont les toulousains n’ont su franchir pour etre européens.

Une saison longue avec de nombreuses émotion ne se terminant pas sur un Happy End. Mais, on ne peut rien reprocher à cette équipe. Toulouse a su trouvé le caractère pour une belle saison européenne, et de beaux runs en championnat. Malheureusement, entre le calendrier de fin de saison et la fatigue, le FENIX termine à la 7e place à 4 points du sixième, Nimes. Donc pas de place en Europe. Rendez-vous l’an prochain !