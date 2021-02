Lilly Wood And The Prick de retour à Toulouse en fin d’année !

Le duo Lilly Wood And The Prick s’offre une grande tournée de retour en 2021 avec un passage au Bikini, près de Toulouse, le 10 décembre 2021.

Lilly Wood and The Prick est enfin de retour. Il y a quelques temps, le duo présentait le titre « You want my Money », une chanson engagée annonçant un retour pour cette année. Désormais, l’annonce est officielle, une grande tournée aura lieu avec plusieurs dates dont Toulouse en décembre 2021.

Réservations : www.lebikini.com

https://www.instagram.com/p/CKjB9awlg1A/embed/captioned/?cr=1&v=13&wp=1080&rd=https%3A%2F%2Fwww.toulouseblog.fr&rp=%2Fconcert-lilly-wood-and-the-prick-de-retour-fin-2021-a-toulouse%2F#%7B%22ci%22%3A0%2C%22os%22%3A1920.3650000272319%7D