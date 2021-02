Jeune Public : Des courts-métrages offerts par Cinélatino

Partager Facebook

« Quand je serai grand(e)… », une série de courts métrages pour jeune public offert par le Festival Cinélatino de Toulouse.

Pendant les vacances de février, Cinélatino vous offre un accès à 4 courts-métrages de la programmation Jeune public de l’année passée. Ces films sont proposés sous la thématique « Quand je serai grand(e)… »Ils seront en ligne sur notre site du 13 février au 28 février 2021 inclus, visibles en France.

.Rendez-vous sur les routes de l’enfance, là où l’on vit intensément, sous le regard attentif et bienveillant d’un parent, d’un professeur ou d’un chaman. À chacun son histoire, ses interrogations, ses caps à franchir pour affirmer sa singularité dans ce monde que nos jeunes héros explorent en même temps qu’eux-mêmes. Vous les verrez espérer, se décourager, s’affranchir des émotions et des différences qui les paralysent, oser changer et parfois même se métamorphoser.

L’animation, la fiction, le documentaire et le cinéma expérimental pour témoigner qu’il n’y a pas d’âge pour grandir…

Les films :

ALEGRIA

De Katalyn Egely (Argentine, 2018, 4’, Sans parole)

ACÁ EN LA TIERRA

De Rebeca Tejo (Mexique, 2018, 13’, VOSTFR)

AILIN EN LA LUNA

De Claudia Ruiz (Argentine, 2018, 5’, VOSTFR)

GINA

De David Heras (Mexique, 2017, 9’, VOSTFR)

A voir et revoir sur http://www.cinelatino.fr/actu/courts-metrages-jeune-public-offerts