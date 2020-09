Ligue 2 : Le Toulouse FC doit débloquer le compteur face à Sochaux

Partager Facebook

Pour le compte de la 3e journée de Ligue 2, le TFC accueille au Stadium de Toulouse l’équipe de Sochaux ce lundi soir. Tout savoir !

Début de saison très compliqué pour le TFC en Ligue 2. Après deux petites journées, les toulousains sont derniers avec zéro point, soit deux défaites dont une au Stadium en ouverture de la saison. Toulouse découvre une compétition plus relevée que prévu, et semble être surpris par la qualité des équipes.

Pour cette troisième journée, au Stadium, les violets accueillent une équipe en quête d’un retour en Ligue 1. Un adversaire direct pour l’élite: Sochaux. Un adversaire direct qui a très bien débuté la saison avec deux victoires en autant de matchs et qui peut prendre la tête du championnat dès lundi soir. Toulouse est prévenu, il est temps de prendre des points, et renouer enfin avec la victoire. Une première depuis plus de 300 jours.

Pour cette rencontre, le Toulouse FC organise une billetterie solidaire en faveur du personnel soignant luttant contre le Covid 19. Plus d’explications : https://www.toulouseblog.fr/le-toulouse-fc-se-mobilise-pour-les-soignants-face-a-sochaux/

La conférence de presse de Patrice Garande :







Le point presse du jeune Sam SAnna auteur d’une passe décisive lors de sa première rencontre pro face à Grenoble.

Le groupe Toulousain :

Pour la réception de Sochaux, programmée ce lundi à 20h45, Patrice Garande a retenu un groupe de 18 joueurs. Parmi les choix du Coach, notons les présences des deux dernières recrues du mercato estival, Rhys Healey et Brecht Dejaegere !

Gardiens

Maxime Dupé – Mauro Goicoechea

Défenseurs

Kelvin Amian – Bafodé Diakité – Moussa Diarra – Ruben Gabrielsen – Deiver Machado – Anthony Rouault – Sam Sanna

Milieux

Amine Adli – Brecht Dejaegere – Manu Koné – Kalidou Sidibé – Branco van den Boomen

Attaquants

Janis Antiste – Vakoun Bayo – Rhys Healey – Efthymios Koulouris

TFC – Sochaux

Lundi 14 septembre à 20h45

Stadium de Toulouse