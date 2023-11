Ligue 1 : Le TFC arrache le nul à Lille (1-1)

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Quelques jours après l’exploit européen, le Toulouse FC a accroché le nul sur la pelouse du LOSC (1-1) lors de la 12e journée de Ligue 1. Toulouse pointe à la 14e place à un point de la zone rouge.

Où en étaient les héros de jeudi soir ? Au Stadium, le téfécé avait réalisé un exploit unique en s’imposant face à Liverpool (3-2). Trois jours plus tard, retour à la Ligue 1 avec un déplacement important pour casser la série négative en championnat. Et dans le nord, le LOSC prend le dessus sur les toulousains, autant dans le jeu, qu’au score avec un but de Leny Yoro (1-0, 30e). Ils l’ont prouvé jeudi soir, les violets ont du caractère. Sur l’une des rares actions toulousaines, Thijs Dallinga égalise (1-1, 65e).

Place désormais à la trêve internationale, avant de replonger dans le championnat avec un déplacement à Nice le 26 novembre avant de recevoir l’Union Saint-Gilloise le 30 novembre en Coupe d’Europe pour décrocher son billet pour la suite de la compétition.