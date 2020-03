Lidl Starligue :Le FENIX Toulouse à Ivry pour oublier Chartres !

Partager Facebook

Après sa défaite à domicile la semaine passée, le FENIX Toulouse se déplace à Ivry ce mercredi 4 mars.

La semaine dernière, Toulouse est tombé sur os. Chartres est venu s’imposer avec talent sur le parquet des toulousains( 29-33).Les Chatrains ont fait la course en tête durant toute la rencontre comptant toujours une marge de deux buts pour jouer plus sereinement. Avec ce résultat, l’écart se creuse avec la troisième place du classement et Montpellier rejoint les toulousains à la 4e place. Mauvaise opération avant un déplacement à Ivry (12e) ce 4 mars.

Ivry joue actuellement sa tête dans l’élite. Actuellement 12e, les ivryens ne comptent que deux points de plus que Tremblay (13e) et quatre de plus que Créteil (14e). Sachant que dans le même temps, Tremblay joue à Montpellier, Ivry se doit de prendre de précieux points pour se donner de l’air.

La rencontre entre Toulouse et Ivry est à suivre en direct sur Bein Sport Max 7.