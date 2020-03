Concours : Gagnez vos places pour Christelle Chollet au Bascala !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le vendredi 20 mars, Christelle Chollet présentera son spectacle au Bascala de Bruguières. Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

Le 5ème show de la diva de l’humour a des parfums de scandale, de vérité et de folie. Décoiffante et décoiffée, rebelle et blonde, dans son N°5 l’humoriste devient Rockstar. De retour avec nouveau show incroyable entre sketches, tubes mais surtout de la folie, Christelle Chollet est une artiste unique , aux talents multiples, qui livre à chaque fois des spectacles incroyables et assez fou !

Toulouse Blog et le Bascala vous offrent des places pour cet événement !

Christelle Chollet en spectacle

Le 20 mars 2020

Au Bascala Bruguières

https://spectacles.le-bascala.com/