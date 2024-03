L’humoriste Thomas VDB en spectacle à Toulouse

Partager Facebook

L’humoriste Thomas VDB sera sur la scène du Casino Barrière ce jeudi 7 mars 2024 avec son seul en scène « Thomas VDB s’acclimate ».

L’ancien journaliste musical continue de nous bluffer année après année. Entre ses chroniques sur France Inter, son duo avec Mathieu Madenian, Thomas VDB enchaine les spectacles brillants sur scène. On se rappelle de Thomas VDB chante Daft Punk ou dernière Bon Chien chien à redécouvrir sur Netflix. Le revoilà avec un nouveau seul en scène qui joue depuis 2021 et dont on découvrira son histoire sur scène à Toulouse ce 7 mars 2024.

Le mot de Thomas VDB : « J’ai grandi dans les années 80, une époque où on pensait encore que le pire était derrière nous. Je regardais Annie Cordy à la télé avec mes parents et je me disais “On est sains et saufs ! Si elle chante Tata Yoyo, y a pas de problème grave ! On risque pas de mourir tout de suite !”.Aujourd’hui, je regarde les infos et… »

Un spectacle co-écrit par Thomas VDB, Audrey Vernon et Navo, à découvrir au Casino Barrière de Toulouse.

Réservations : www.bleucitron.net