Zaoui en concert à Toulouse !

Zaoui débarque à Toulouse ce jeudi 7 mars au Metronum.

Il suffit de s’entretenir quelques instants avec Zaoui pour comprendre que chez lui, la musique est viscérale. Et il suffit d’écouter son premier album solo, Pulsations, pour deviner l’intensité des combats intérieurs chez l’ancien Thérapie Taxi. “Ce premier album est très important pour moi. J’ai rencontré plusieurs labels quand Thérapie Taxi s’est arrêté. Tous voulaient un premier album direct. J’ai dit non. Je voulais absolument d’abord faire un EP. Je ne me sentais pas prêt, j’avais peur, des doutes. Et un premier album, c’est un marqueur très fort dans une carrière et il ne faut pas te rater.” Et il ne se rate pas !

Zaoui aime autant les titres feelgood, la pop solaire que les chansons écorchées. Il peut chanter des paroles délicieusement provocantes comme des mots d’une profondeur abyssale. On pourra découvrir le chanteur sur la scène du Metronum ce jeudi 7 mars.