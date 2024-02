L’humoriste D’jal de retour à Toulouse en 2025

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

A l’affiche au cinéma dans Opération Portugal 2, D’Jal présentera son nouveau spectacle « En pleine conscience » le 5 décembre 2025 au Zénith Toulouse Métropole.

Le succès continue pour l’humoriste. Après deux shows à guichets fermés, plus de 200 représentations et des milliers de spectateurs, D’jal est de retour avec un nouveau spectacle mêlant personnages toujours plus dingues et situations encore plus folles ! L’occasion de s’amuser tout en prenant votre dose d’humour et d’amour.

En attendant de le revoir sur la scène du Zénith en décembre 2025, on peut le retrouver au cinéma dans le film Opération Portugal 2.

Infos et réservations : www.box.fr