Le nouveau spectacle Ines Reg en 2025 à Toulouse !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’humoriste Ines Reg signe son retour avec un nouveau spectacle et une tournée française. Elle sera au Zénith Toulouse Métropole le 13 février 2025.

Après deux passages toulousains, plus de 500 000 spectateurs lors de son précédent seule en scène, Ines Reg signe un nouveau spectacle « On est ensemble » . Dans une vidéo, elle annonce d’ailleurs que le show est prêt, il lui manque plus de monter sur scène. En attendant son retour, on pourra la voir sur TF1 dans deux programmes phares. D’abord dans Danse avec les Stars dès le 16 février prochain, puis comme enquêtrice dans Mask Singer. Un programme chargé pour l’une des humoristes préférée des français suivie par 2,3 millions de personnes sur Instagram.

Ouverture des ventes le 10 février sur fnac.com puis le 12 février prochain sur spectacles.bleucitron.net