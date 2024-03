L’humoriste Constance en 2025 à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Constance se livre sur scène dans un nouveau spectacle « Inconstance » le 28 mars 2025 à la Cartoucherie Toulouse.

Son retour nous fait plaisir. Constance retrouve la scène avec un 6e spectacle très personnel autour d’une partie de sa vie. L’humoriste nous raconte une période difficile pour elle mais où l’écriture lui a permis de revenir : « J’ai longtemps cru que j’étais invincible. Jusqu’à ce que je me prenne les pieds dans mes émotions et dans ma vie. Et quand tout a éclaté autour, et à l’intérieur de moi, j’ai dû réapprendre à vivre. Bien heureusement, ma fidèle plume et mon petit esprit facétieux ne m’ont jamais abandonnée. »

Et l’écriture, Constance aime ça puisqu’elle a déjà écrit pas moins de 5 spectacles : Je suis une princesse, Bordel !, Les mères de famille se cachent pour mourir, Partouze sentimentale, Gerbes d’amour (spectacle musical) et Pot-Pourri. Découverte dans l’émission de Laurent Ruquier On ne demande qu’à en rire où elle a effectué plus de cinquante passages, on la retrouve en chroniqueuse récurrente sur France Inter dans Le grand dimanche soir.

Quant à son spectacle, Constance revient avec un Vol au-dessus d’un nid de coucou actuel, drôle et bouleversant. Elle y incarne avec finesse des personnages d’une humanité folle ! A découvrir en 2025 à Toulouse.

Constance

28 mars 2025

La Cartoucherie Toulouse

réservations : bleucitron.net