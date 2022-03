L’exposition Océan s’installe à Toulouse

Partager Facebook

Après une première étape réussie à La Rochelle avec près de 10 000 visiteurs, l’exposition OCÉAN poursuit son itinérance en France et s’installe à Toulouse du 19 mars au 3 avril 2022.

Destinée au grand public, OCÉAN est une expérience immersive unique qui invite à découvrir l’océan et le patrimoine maritime français et européen. Ce projet est porté par la Plateforme Océan & Climat avec le soutien du Ministère de la mer et s’inscrit dans le cadre de la Présidence française du Conseil de l’Union européenne (PFUE).

L’exposition OCÉAN, une plongée à 360° au cœur de l’Europe bleue

Destinée au grand public, l’exposition OCÉAN a pour objectif de le sensibiliser à la richesse de l’espace maritime français et européen, à sa diversité et à son rôle essentiel pour un avenir durable.

À travers un voyage sur les eaux européennes, l’exposition permet de découvrir l’océan sous toutes ses coutures, au prisme de la géographie, de l’histoire, des sciences océaniques, des métiers ou encore de l’économie bleue. Inscrite dans la dynamique insufflée par la Présidence française de l’Union européenne, cette exposition vise à mettre en lumière le formidable potentiel de l’Europe maritime et ainsi raviver chez chaque citoyen européen le lien qui l’unit à cet écosystème vital.

Dans son format escale, l’exposition se compose d’une fresque dessinée de 40 mètres de long et d’un dôme de 10 mètres de diamètre, abritant la projection à 360° d’un film long : « Le cœur battant de l’océan ».

L’exposition OCÉAN sera installée à Toulouse à La Cité, 55 Avenue Louis Breguet, qui accueillera ses visiteurs du lundi au dimanche, de 10h à 18h.

Informations pratiques

OCÉAN – Exposition immersive itinérante

En français et en anglais

À Toulouse du 19 mars au 3 Avril, à La Cité – 55 avenue Louis Breguet

Plus d’informations sur le site internet : www.expo-ocean.fr