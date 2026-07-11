Pierre Perret en dédicace sur l’A62 & Soirée Guinguette : tout sur l’événement sur l’aire de Garonne !

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Événement : Pierre Perret et soirée guinguette sur l’aire de Garonne, le programme complet !

C’est une halte estivale pour les vacanciers comme pour les habitants de la région. L’aire de Garonne-Pierre Perret, idéalement située entre Toulouse et Bordeaux, s’apprête à célébrer en grand l’enfant du pays. Au programme : une rencontre exceptionnelle et intimiste avec l’illustre chanteur ce samedi 11 juillet, suivie d’une grande soirée musicale et festive le vendredi 17 juillet. Voici tout ce qu’il faut savoir pour ne rien manquer de ces festivités !

Que vous soyez sur la route des vacances ou que vous résidiez dans les environs de Castelsarrasin, l’aire Pierre Perret située sur l’aire de Garonne (A62) a vu les choses en grand pour animer cet espace culturel unique en son genre. Ce n’est plus une simple pause sur votre trajet, c’est une véritable destination.

📚 Samedi 11 juillet : Pierre Perret dédicace « Mémé Anna »

Ce samedi 11 juillet 2026, de 12h00 à 15h00, l’auteur-compositeur et interprète aux millions d’albums vendus sera présent en chair et en os sur l’aire qui porte son nom.

Il viendra à la rencontre de son public pour une séance de dédicaces exclusive de son dernier livre, Mémé Anna. Ce troisième volet autobiographique est une plongée bouleversante dans l’enfance de l’artiste. Pierre Perret y rend un hommage appuyé à sa grand-mère, une femme au caractère bien trempé qui a traversé les épreuves de la vie avec un courage admirable. C’est elle qui, en grande partie, a forgé le regard tendre, juste et parfois piquant que le chanteur pose sur la société.

C’est une occasion rare d’échanger quelques mots avec ce monstre sacré de la chanson française, au cœur même d’un espace inauguré en 2023 qui célèbre l’ensemble de son œuvre, à deux pas de sa ville natale, Castelsarrasin. Profitez-en pour admirer la statue à son effigie et parcourir les panneaux pédagogiques jalonnant l’aire !

Vendredi 17 juillet : Une grande soirée musicale en hommage à l’artiste

Les festivités ne s’arrêtent pas là ! Pour prolonger la magie, l’aire de Garonne se transformera la semaine suivante en une véritable guinguette à ciel ouvert.

Une soirée musicale est organisée le 17 juillet 2026 de 19h à 21h. Voici ce qui vous attend pour bien commencer le week-end :

Le groupe Nous Toulouse chantera Pierre Perret : Cette formation locale aura pour mission de reprendre les plus grands succès du chanteur pour faire chanter et danser le public.

Animations gratuites : Idéal pour les familles, des animations gratuites seront proposées sur place tout au long de la soirée (comme de la sculpture de ballons et du maquillage pour les enfants).

Restauration sur place : Vous pourrez profiter d’une offre de restauration sur place pour dîner dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Plan et accès : Comment se rendre sur l’aire de Garonne – Pierre Perret ?

L’événement se déroulant sur l’aire de Garonne – Pierre Perret, une attention particulière a été portée à l’accessibilité. Que vous preniez l’autoroute ou que vous préfériez le réseau secondaire, voici les différents itinéraires :

En empruntant l’autoroute A62 :

En provenance de Toulouse : Prenez l’A62 en direction de Bordeaux. L’accès à l’aire se fait directement depuis l’autoroute, juste après avoir passé la sortie 9 (Castelsarrasin).

En provenance de Bordeaux : Empruntez l’A62 en direction de Toulouse. L’aire de Garonne sera accessible après la sortie 8 (Valence d’Agen).

Accès hors autoroute (sans péage, réseau secondaire) :

Bonne nouvelle pour les riverains : un accès depuis l’extérieur de l’autoroute a été aménagé spécialement pour que tout le monde puisse profiter du site.

Cet accès s’effectue par la route départementale D12.

En provenance de la région toulousaine (sans péage) : Rejoignez la commune de Castelsarrasin, puis empruntez la D12 en direction du village d’Auvillar. Vous trouverez l’entrée extérieure de l’aire sur votre route.

En provenance de la région bordelaise / agenaise (sans péage) : Descendez vers Valence d’Agen, puis rejoignez Auvillar. Prenez ensuite la D12 en direction de Castelsarrasin pour arriver à l’accès extérieur de l’aire.

Que ce soit pour la dédicace du 11 juillet ou pour chanter à tue-tête le 17 juillet, vous n’avez plus aucune excuse pour manquer ces beaux rendez-vous de l’été en Occitanie !