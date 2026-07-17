CE SOIR : Concert et esprit guinguette sur l’A62, la pause parfaite pour votre départ en week-end !

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Les valises sont dans le coffre, tout le monde est attaché à l’arrière, et vous redoutez déjà le stress de la route en ce vendredi de départs ? Bonne nouvelle ! Ce soir, l’aire de Garonne – Pierre Perret se transforme en véritable guinguette estivale. Une halte musicale incontournable pour lancer votre week-end dans la bonne humeur.

Les départs du vendredi soir riment souvent avec fatigue. Et si, cette fois, le trajet faisait partie intégrante de la fête ? Ce vendredi 17 juillet de 19h à 21h, l’aire de Garonne (idéalement située sur l’A62 entre Toulouse et Bordeaux) crée l’événement et vous propose de lever le pied de la pédale d’accélérateur.

Un concert hommage et un pur esprit guinguette Au lieu de grignoter un sandwich à la va-vite sur le volant, garez-vous et profitez d’une vraie soirée estivale ! Dès 19h, le groupe « Nous Toulouse » montera sur scène pour un grand concert gratuit reprenant en chœur les plus célèbres succès de Pierre Perret. Une ambiance festive et locale pour se ressourcer avant de reprendre la route.

De quoi occuper toute la famille Après le trajet depuis Toulouse, c’est le moment idéal pour faire une pause et laisser les enfants se dégourdir les jambes en toute sécurité. Des animations gratuites sont prévues sur place pour qu’ils puissent s’amuser pendant que les plus grands se détendent en musique. L’événement propose également une belle offre de restauration sur place : pas besoin de chercher où dîner ce soir, tout est pensé pour vous simplifier la vie.

Comment rejoindre la fête ce soir ? Que vous soyez sur la route des vacances ou simplement un riverain en quête d’une bonne soirée, le site est ultra-accessible :

Depuis l’A62 : Directement sur votre trajet en direction de Bordeaux (juste après la sortie 9 Castelsarrasin).

Sans prendre l’autoroute (Accès gratuit) : Un accès extérieur avec un parking spécifique (P) a été aménagé pour les locaux. Il suffit de suivre la route départementale D12 (depuis Castelsarrasin ou Auvillar) jusqu’à l’aire !

La pause s’impose ce soir. Bon week-end et bonne route à tous !

Infos Pratiques :