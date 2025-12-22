L’Espagne à l’honneur avec l’Orchestre National de France à la Halle aux Grains

Un événement musical d’exception se prépare à la Halle aux Grains pour bien débuter l’année 2026. Le lundi 12 janvier 2026 à 20h00, la prestigieuse formation de l’Orchestre National de France fera escale dans la Ville Rose pour une soirée dédiée aux couleurs et aux rythmes de la péninsule ibérique.

Sous la baguette de Yutaka Sado, considéré comme l’un des chefs d’orchestre les plus talentueux de sa génération, l’ensemble explorera les multiples facettes de l’Espagne. Le programme mettra en lumière aussi bien l’Espagne « imaginaire » vue par le compositeur russe Rimski-Korsakov que celle de Georges Bizet, le créateur de l’immortel Carmen.

Ce concert sera également marqué par la présence du guitariste prodige Thibaut Garcia. Il interprétera le plus célèbre concerto pour guitare du XXe siècle, promettant un moment de grâce et une émotion profonde. La virtuosité de l’interprète toulousain alliée à la puissance de l’orchestre national offre la garantie d’une soirée symphonique mémorable.

Ce voyage musical, oscillant entre lyrisme et virtuosité, est une invitation à découvrir comment l’âme espagnole a inspiré les plus grands génies de la musique classique, d’ici et d’ailleurs.

Informations Pratiques – Orchestre National de France