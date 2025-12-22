Concours : Gagnez vos places pour Thomas Angelvy au Zénith Toulouse Métropole le vendredi 9 janvier 2026 à 20h30 !

L’humoriste Thomas Angelvy s’apprête à franchir une étape majeure de sa carrière en montant sur la scène du Zénith Toulouse Métropole le vendredi 9 janvier 2026 à 20h30. Après avoir conquis un large public en salles plus intimistes et sur les réseaux sociaux, il déploie désormais son univers dans les plus grands espaces.

Fidèle à son autodérision légendaire, l’artiste plaisante sur son parcours : « À la base, je devais être la nouvelle star de l’humour, mais je me suis fait les croisés, tu connais ! ». Loin des discours promotionnels classiques, Thomas Angelvy mise sur une approche directe et authentique pour convaincre les Toulousains de le rejoindre.

Plutôt que de vanter sa spontanéité incroyable ou son talent caché pour le tiramisu aux Oréos, l’humoriste invite les spectateurs à venir constater par eux-mêmes l’efficacité de ses sketchs en direct. Le spectacle promet également de lever le voile sur une mystérieuse cassette VHS dont il préférerait voir certaines preuves de son passé disparaître.

Entre anecdotes personnelles, improvisations et récits de vie rocambolesques, ce spectacle s’annonce comme l’un des rendez-vous humoristiques incontournables du début d’année 2026 dans la Ville Rose.

Informations Pratiques – Thomas Angelvy au Zénith