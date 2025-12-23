Concerts du Nouvel An : Mozart et Rossini pétillants à la Halle aux Grains

Pour accueillir la nouvelle année en musique, l’Orchestre National du Capitole propose une série de Concerts du Nouvel An à la Halle aux Grains, du mercredi 31 décembre 2025 au vendredi 2 janvier 2026. Un programme construit autour des œuvres intemporelles et pétillantes de Mozart et Rossini.

C’est le chef d’orchestre et violoniste Enrico Onofri qui dirigera ces festivités musicales. Particulièrement sensible à l’aspect chanté de la musique, même instrumentale, il a naturellement choisi les perles de ces deux grands génies de l’écriture vocale.

Sous la spontanéité apparente de leur musique se cachent un immense savoir-faire et une virtuosité redoutable. Pour illuminer les vocalises du programme, la soprano Siobhan Stagg sera de retour, elle qui a déjà conquis l’Orchestre du Capitole. Son timbre ample et somptueux promet de donner à ces airs l’élégance d’une tenue de fête et l’éclat d’un feu d’artifice.

Offrez-vous une musique aussi pétillante que du champagne pour accompagner vos festivités de fin d’année !

Informations Pratiques – Concerts du Nouvel An