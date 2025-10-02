Les Nuits de la Pleine Lune : la scène ouverte de la Cave Poésie

Que la magie opère ! La Cave Poésie de Toulouse célèbre de nouveau l’art sous toutes ses formes avec ses Nuits de la Pleine Lune. Le prochain rendez-vous est fixé au mardi 7 octobre 2025 à 21h.
Chaque mois, lors de la pleine lune, le théâtre offre sa scène à tous les artistes qui souhaitent partager leur passion. Que vous soyez poète, musicien, comédien, danseur ou performeur, toutes les disciplines artistiques sont les bienvenues. Chaque participant dispose de dix minutes maximum pour présenter son œuvre au public dans une ambiance bienveillante et chaleureuse.
Attention, pour garantir la diversité des talents, il est demandé un délai de six pleines lunes entre deux participations ! Si vous souhaitez monter sur les planches, préparez-vous : les inscriptions sont libres et gratuites, mais le nombre de places est limité.
Informations pratiques
Lieu : Cave Poésie René Gouzenne, 71 Rue du Taur, Toulouse
Date et heure : Mardi 7 octobre 2025 à 21h
Tarif : 4€ (pour le public)
Réservation : L’inscription pour monter sur scène est gratuite et se fait uniquement par téléphone à partir de 9h30, quinze jours avant la soirée. Renseignez-vous auprès de la Cave Poésie pour l’ouverture des lignes.
Venez découvrir ou faire découvrir des talents sous la lumière bienveillante de la pleine lune !